Общество

Государственные, ведомственные и областные награды вручили бойцам СОБР в честь 30-летия отряда

С 30-летием со дня образования поздравили специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Вместе с руководителями региона в расположение спецподразделения приехали глава Пскова Борис Ёлкин и начальники областных управлений силовых ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

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Командир СОБР «Гепард» Сергей Прокофьев и начальник областного Управления Росгвардии Игорь Иванов показали гостям технику и вооружение, которую используют сотрудники спецподразделения при выполнении служебно-боевых задач. Гостям продемонстрировали бронеавтомобиль «Тигр» и новинку отечественной военной промышленности – бронеавтомобиль «Патруль», разработанный АО «Астейс» на базе КаМАЗ.

Михаил Ведерников и Борис Ёлкин оценили технику не только снаружи, но и изнутри. «Хорошо себя зарекомендовали. Это быстрая, маневренная техника», - охарактеризовал военный транспорт Сергей Прокофьев.

В учебном классе СОБР гости осмотрели огнестрельное оружие российского производства, винтовки с прицелом, пистолеты, пулемёт и автомат Калашникова, оценили бронезащиту.

Перед началом официальной части мероприятия Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к мемориальной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, погибшему в 1996 году при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. За 30 лет существования «Гепарда» - это единственная потеря отряда.

Особым событием стала церемония награждения сотрудников СОБР. Бойцы псковского спецотряда Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка». Государственные награды вручил Михаил Ведерников.

«От лица жителей области благодарю вас за службу, - обратился к сотрудникам СОБР губернатор. - Путь спецподразделения – это сорок командировок на Кавказ, огромное количество успешно выполненных боевых задач, десятки нейтрализованных, обезвреженных, уничтоженных бандитов. Ну и, конечно, с первых дней начала специальной военной операции вы были в первых рядах, на передовой». Глава региона заверил, что правительство Псковской области со совей стороны будет делать всё необходимое, чтобы помогать обеспечивать отряд всем необходимым и поддерживать семьи бойцов.

От лица депутатского корпуса регионального парламента спецподразделение поздравил Александр Котов. «Во имя благополучия наших граждан сотрудники СОБР готовы выполнять самые сложные задачи, даже рискуя собственной жизнью. Мы понимаем, какой это тяжёлый труд. Хочется по-человечески сказать всем вам спасибо за добросовестную службу», - сказал спикер регионального парламента.

Глава Пскова Борис Ёлкин в своём поздравлении отметил, что у псковского СОБР большая славная история, и пожелал бойцам спецподразделения успешной службы и всегда возвращаться домой. Начальник областного Управления Росгвардии Игорь Иванов назвал СОБР высокомобильным, хорошо оснащённый отрядом, готовым выполнить любые поставленные задачи и подчеркнул, что свою высокую эффективность спецподразделение подтвердило в борьбе с преступностью и терроризмом. Поздравления и тёплые слова от коллег передал бойцам отряда «Гепард» начальник областного УМВД Алексей Овсянников.

«Спасибо ветеранам отряда за то, что вложили душу, подготовили, обучили профессиональных и грамотных сотрудников. Мы продолжаем начатое дело и весь накопленный боевой опыт передаём следующим поколениям, - обратился к коллегам командир отряда Сергей Прокофьев. – Хочу пожелать всем успехов, удачи, сил и терпения вашим семьям. Я горжусь, что служу в подразделении, где служат настоящие мужчины, которые не подведут в самую трудную минуту».

С завершающим словом выступил ветеран специального отряда быстрого реагирования «Гепард», бывший командир Алексей Холодков, который отметил, что в отряде, отметившем 30-летие, и сегодня служат бойцы, поступившие на служу в первых рядах. При этом за всю историю подразделения полному составу никогда не удавалось собраться вместе – всегда были командировки или учёба. Бывший командир пожелал сотрудникам СОБР хранить традиции и постоянно совершенствовать свои навыки и умения.

Добавим, в Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе управления Росгвардии по Псковской области. На сегодняшний день основные задачи СОБР – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов