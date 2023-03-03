Общество

Системы теплоснабжения и освещения заменят в школе Пушкинских Гор

Работы по замене освещения и теплоснабжения будут проведены в 2023 году в средней общеобразовательной школе имени А.С.Пушкина. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

В связи с предстоящим ремонтом учреждения, которое традиционно является пунктом проведения экзаменов в районе, государственная итоговая аттестация будет проводиться в санаторной школе-интернате. Это, по словам муниципального руководителя, добавит дополнительной работы коллективу учреждения. В этой ситуации важно определиться в помещениях, которые будут задействованы на экзаменах.

Накануне глава района вместе со своими заместителями Александром Коротоножкиным и Ириной Серовой, а также начальником отдела образования Александром Осиповым посетили санаторную школу-интернат, в которой недавно был проведен капитальный ремонт учебного и спального корпусов на сумму около 100 млн. руб.

«Работы проведены очень существенные: заменены системы освещения, теплоснабжения, отремонтированы санитарные узлы и душевые, приведены в порядок столовая, спальни, помещения общего пользования, - сообщила Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Радует, что у ребят теперь есть возможность получать знания и отдыхать в соответствующих условиях».

И.о. директора школы-интерната Елену Кипнес рассказала, что без трудностей при выполнения ремонта и работе с подрядчиками не обошлось, но теперь учиться, работать и отдыхать приятно и детям, и взрослым.

«Ремонт, действительно, проведен большой. Благодарю всех причастных к его проведению, и.о. директора Елену Кипнес, весь коллектив школы. Всем плодотворной учебы и работы в обновлённом здании», - пожелала глава района.