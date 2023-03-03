Общество

Михаил Ведерников отметил высокий профессионализм бойцов СОБР «Гепард»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 3 марта, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии. Вместе с ним поздравить бойцов спецотряда собрались председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, глава города Пскова Борис Елкин и другие официальные лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«30 лет — это серьезный возраст для подразделения, которое практически в постоянном режиме выполняет специальные тактические задачи. В истории подразделения — 40 командировок на Кавказ, большое количество успешно выполненных боевых задач, десятки нейтрализованных, обезвреженных и уничтоженных бандитов. И при этом только одна потеря. Это говорит о высоком профессионализме и о том, насколько серьезно вы относитесь к службе», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона особо отметил роль спецназа Росгвардии (СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром»), который с первых дней специальной военной операции на передовой.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга губернатор области Михаил Ведерников наградил бойцов подразделений Росгвардии медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За отвагу» и медалями «За отличие в охране общественного порядка». Нескольким военнослужащим за выполнение служебно-боевых задач, в условиях сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом инициативу, усердие и отличие глава региона вручил ценные подарки.

С юбилейной датой образования СОБР «Гепард» его служащих и ветеранов поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области, полковник полиции Игорь Иванов. «Сегодня СОБР — это высокомобильный, хорошо оснащенный отряд, готовый выполнить любые поставленные задачи. Выполняя служебные боевые задания, вы проявляете самоотверженность как в борьбе с преступностью, так и с терроризмом, доказываете свою высокую эффективность», — отметил Игорь Иванов. Он поблагодарил личный состав подразделения за безупречную службу и отметил сотрудников Росгвардии ведомственными наградами.

Заслуженные награды и благодарности бойцы псковского СОБРа получили также из рук председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, начальника УМВД России по Псковской области, генерал-майора полиции Алексея Овсянникова и главы города Пскова Бориса Елкина.

В завершение торжественного мероприятия к бойцам «Гепарда» обратился командир спецотряда Сергей Прокофьев. Он отметил, что за 30 лет личным составом проведено более тысячи успешных спецопераций, задержаны более тысячи преступников, спасены жизни граждан. «Личный состав выполняет свои обязанности на высоком профессиональном уровне. Спасибо ветеранам отряда за то, что вложили душу и подготовили профессиональных грамотных сотрудников. Мы продолжаем это дело и весь накопленный опыт передаем следующим поколениям сотрудников. Я горжусь, что служу в подразделении, где служат настоящие мужчины, которые не подведут в самую трудную минуту», — сказал он.

В этот день губернатор Михаил Ведерников также почтил память одного из служащих псковского спецотряда — старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова. Он погиб в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований при исполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе в 1996 году.

В расположении Управления Росгвардии губернатор осмотрел автомобильную технику, стоящую на вооружении СОБР «Гепард», ознакомился с образцами оружия подразделения и трофеями, захваченными в ходе СВО.

Напомним, в Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе Управления Росгвардии по Псковской области.

Основные задачи СОБР — участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.