Общество

Всемирный день инженерии отмечается 4 марта

Всемирный день инженерии празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (WFEO) и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.

Учреждение новой международной даты – дань уважения со стороны мирового сообщества к работе специалистов этой сферы и признание вклада, который вносят они в устойчивое развитие человечества, улучшение быта людей и повышение качества жизни населения, сообщает calend.ru.

Российский Союз научных и инженерных общественных объединений также является членом федерации. Главной целью WFEO, действующей под эгидой ЮНЕСКО, был и остается прогресс и повышение общественного благосостояния, развитие научной, образовательной и инженерной деятельности в каждой конкретной стране и мире в целом.

Инженеры – главные создатели технической цивилизации на Земле: именно они собирали и систематизировали знания, накопленные человечеством, и создавали на их базе новые технологии, сооружения и машины. Во все времена целями инженерной деятельности являлись изобретение, разработка, создание, внедрение и улучшение техники, материалов или процессов.

Помимо бытовых, инженеры решают и глобальные задачи – от обеспечения доступа к чистой воде и надежному энергоснабжению до внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека. При этом инженерное дело тесно переплетается с наукой и, опираясь на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных исследований, является отраслью научно-технической деятельности.

Поэтому День инженерии – это праздник технической мысли и действия, праздник всех, кто обеспечивает уверенное развитие научно-технического прогресса на планете. Вклад инженеров в стратегический потенциал каждой страны трудно переоценить, ведь их открытия позволяют достичь высоких целей технологического прогресса.