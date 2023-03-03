Общество

Исполнилось 70 лет со дня смерти Иосифа Сталина

70 лет со дня смерти Иосифа Сталина исполнилось сегодня, 5 марта. Советский политический, государственный, военный и партийный деятель умер в 1953 году.

Иосиф Сталин принял руководство СССР после смерти основателя Советского государства Владимира Ленина и был первым лицом страны вплоть до своей кончины.

Фигура Иосифа Сталина противоречива и неоднозначна, поскольку, с одной стороны, он сыграл значимую роль в развитии и усилении государства, которое прошло ускоренную индустриализацию и одержало победу во Второй мировой войне; с другой стороны, именно при Сталине прошли самые массовые в истории СССР репрессии, из-за чего его можно считать одним из самых жестоких правителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнения экспертов.