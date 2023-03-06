Общество

Исполнилось 110 лет со дня рождения почетного гражданина Пскова Саркиса Давтяна

110 лет со дня рождения почетного гражданина Пскова Саркиса Давтяна исполнилось сегодня, 6 марта. Заслуженный учитель РСФСР, участник Великой Отечественной войны родился в 1913 году.

Саркис Давтян. Фото: хранителиродины.рф

Саркис Давтян окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института в 1936 году. По окончании института был назначен директором Палкинской средней школы Псковского района.

С 1941 по 1945 находился на фронтах Великой Отечественной войны, принимал активное участие в боях за освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 1945 году Саркис Давтян вернулся к мирному труду, работая директором школ и области.

35 лет его жизни было отдано педагогическому труду, чуткой и бережной работе по воспитанию человека, постоянному педагогическому поиску. Саркис Давтян - опытный педагог, методист, воспитатель учителей. Особое значение придавал воспитанию детского коллектива, самоуправлению, развитию инициативы и творчества учащихся, трудовому воспитанию в школе.

Многие годы Саркис Давтян избирался депутатом Псковского городского Совета народных депутатов. Являлся активным участником общества «Знание».

Саркис Давтян - участник первого Всероссийского съезда учителей. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и многими медалями. Решением 2 сессии ХХ созыва 20 сентября 1987 года Псковского городского Совета народных депутатов ему присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

Напомним, сегодня в 12.00 в Пскове по адресу: Октябрьский проспект, 29 состоится торжественное мероприятие по открытию обновленной мемориальной доски, посвященной Саркису Давтяну.