Общество

Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве в 2023 году

Аналитики выяснили самые распространенные причины отказов работодателей в принятии на работу по итогам собеседований. В 2022 году чаще всего работодатели отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (41% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов относится к категории «Другое» (23%) – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

По данным сервиса hh.ru, почти каждое десятое (9%) успешное прохождение собеседования и потенциальное трудоустройство оканчивалось гостингом со стороны соискателя (прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин). Интересно, что доля отказов по причине несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии составила всего 3,5%, хотя в 2021 году она была лидирующей.

Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам – из-за пола, возраста, национальности – составили 7%, при этом самой распространенной из них стал возраст (5%). Также по 7% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий работы (график, месторасположение работодателя) и утрате соискателем интереса к компании или вакансии после собеседования.

В редких случаях (по 1%) отказы в трудоустройстве происходили из-за непрохождения проверкой служб безопасности, несоответствия личностных качеств кандидата корпоративной культуре. Также в течение 2022 года было зафиксировано 2,5 тыс. отказов по причине отсутствия антиковидной вакцины и почти 200 случаев невыхода на работу, потому что кандидата мобилизовали.

Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Россия: