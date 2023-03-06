Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве в 2023 году

Аналитики выяснили самые распространенные причины отказов работодателей в принятии на работу по итогам собеседований. В 2022 году чаще всего работодатели отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (41% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов относится к категории «Другое» (23%) – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.
По данным сервиса hh.ru, почти каждое десятое (9%) успешное прохождение собеседования и потенциальное трудоустройство оканчивалось гостингом со стороны соискателя (прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин). Интересно, что доля отказов по причине несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии составила всего 3,5%, хотя в 2021 году она была лидирующей.
Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам – из-за пола, возраста, национальности – составили 7%, при этом самой распространенной из них стал возраст (5%). Также по 7% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий работы (график, месторасположение работодателя) и утрате соискателем интереса к компании или вакансии после собеседования.
В редких случаях (по 1%) отказы в трудоустройстве происходили из-за непрохождения проверкой служб безопасности, несоответствия личностных качеств кандидата корпоративной культуре. Также в течение 2022 года было зафиксировано 2,5 тыс. отказов по причине отсутствия антиковидной вакцины и почти 200 случаев невыхода на работу, потому что кандидата мобилизовали.
Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Россия:
|
Причина
|
Доля
|
Квалификация, навыки
|
40,7%
|
Другое
|
22,3%
|
Гостинг
|
9,0%
|
Условия работы (график, место, занятость)
|
7,4%
|
Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия
|
7,2%
|
Возраст
|
5,3%
|
Зарплата
|
3,2%
|
Контрофер
|
1,9%
|
Национальность
|
0,9%
|
Кандидат не понравился заказчику/руководителю
|
0,7%
|
Несоответствие личностных качеств кандидата корпоративной культуре
|
0,5%
|
Проверка СБ
|
0,4%
|
Пол
|
0,4%
|
Антиваксер
|
0,1%
|
Мобилизован
|
0,01%