Общество

Почти 2 млн рублей взыскали приставы с псковича за смертельное ДТП

Компенсацию морального вреда за ДТП со смертельным исходом в размере 1,8 миллионов рублей взыскали с псковича судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности, также суд удовлетворил исковые требования всех родственников о выплате компенсации морального вреда.

В рамках принудительного исполнения к должнику применили полный комплекс ограничительных и запретительных мер.

«Неплательщик был ограничен в праве выезда за пределы страны, в праве управления транспортными средствами. Также был наложен арест на его расчетные счета в кредитных организациях и вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора», – перечислили в ведомстве.

В результате часть денег приставы списали со счетов местного жителя, а остаток долга и исполнительский сбор он выплатил

уже самостоятельно в отделении судебных приставов.