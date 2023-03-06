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Общество

Наталья Мельникова: Электронный сертификат позволяет получить средства реабилитации в рекордно короткие сроки

06.03.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

Новый цифровой сервис по обеспечению граждан льготной категории техническими средствами реабилитации «Электронный сертификат» заработал в России осенью 2021 года. У инвалидов Псковской области, в том числе у лиц, пострадавших на производстве, появился еще один способ получить государственную поддержку на ТСР. Первые заявления на оформление электронных сертификатов от граждан льготной категории поступили в отделение Фонда региона уже в декабре 2021 года. В начале февраля 2022 года на маркетплейсе при покупке опорной трости житель Великих Лук расплатился первым электронным сертификатом, активированным в Псковской области. Так псковские инвалиды начали осваивать новый платежный инструмент. О том, как это происходило, и что изменилось за этот год, рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

 

Фото: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России

– Наталья Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, как жители Псковской области отнеслись к цифровому сервису?

– Поначалу очень настороженно, как и все новое, восприняли граждане цифровой сервис. Первые сертификаты, шаг за шагом, мы отрабатывали вместе с получателями. Проверяли, как работает система с нашей стороны, со стороны поставщиков, торговых точек. Тщательно изучали вместе электронный Каталог технических средств реабилитации. Вместе делали первые заказы на маркетплейсе, вместе покупали первую пару ортопедической обуви в Псковском протезно-ортопедическом центре - первой торговой площадке региона, заявившей о своем желании работать с электронным сертификатом.

В результате к концу 2022 года специалистами регионального Отделения фонда было сформировано и активировано 392 электронных сертификата на ТСР для инвалидов и 17 – для пострадавших на производстве. С их помощью граждане льготной категории приобрели 2 233 средства реабилитации.

– В новом году уже поступили заявления на электронный сертификат?

– С начала текущего года Отделение зарегистрировало 72 заявки от желающих приобрести ТСР с помощью электронного сертификата. Из этого числа 28 человек обратились повторно. Значит, граждане по достоинству оценили новый способ обеспечения. На сегодняшний день специалистами отделения активированы сертификаты на общую сумму более 2,5 миллионов рублей, и их владельцы уже могут расплатиться ими при покупке ТСР.

– Сегодня электронный сертификат называют самым удобным и быстрым способом обеспечения граждан льготной категории. В чём его преимущество?

– Основное его преимущество - это экономия времени. До 2021 года у людей с инвалидностью была возможность получить технические средства реабилитации только двумя способами: через прямое обеспечение путем госзакупки и посредством компенсации расходов за самостоятельно приобретенное гражданином изделие. На первый способ законодательство отводит от 90 дней до 120 дней. За это время поставщик по контракту с отделением Фонда должен предоставить получателю изделие. На второй способ - компенсацию - до 60 дней. Он работает так: человек приходит в торговую точку, тратит собственные средства, потом в Отделение фонда подает заявление и документы, подтверждающие понесенные расходы. И ждет их возмещения порядка двух месяцев.

Электронный сертификат стал третьим способом получения необходимых ТСР, причем в рекордно короткие сроки - до 5 дней. Именно столько времени с момента регистрации заявления гражданина отводится по закону для оформления и активации сертификата.

К тому же при покупке технического средства реабилитации посредством электронного сертификата гражданин не привлекает собственные средства. А в Катологе ТСР он самостоятельно выбирает товар, который кажется ему наиболее комфортным и удобным. Затем расплачивается сертификатом в торговой точке.

– То есть электронный сертификат работает как банковская карта?

– Для самого гражданина всё это выглядит как обычная покупка по карте. Сертификат же представляет собой электронную запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты клиента платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. В момент покупки они поступают на счет продавца.

– Как формируется номинал сертификата и можно ли выйти за его рамки?

– Он формируется исходя из предельной стоимости технического средства реабилитации, определенной по результатам последней завершенной Фондом процедуры государственной закупки. Такую информацию всегда можно найти на сайте Отделения или в Каталоге технических средств реабилитации при выборе необходимого ТСР. Например, гражданину требуются кресло-коляска с ручным приводом. По последнему завершенному контракту, стоимость этого изделия в Псковской области составляет 29 716,67 рублей. Ровно таким же и будет номинал сертификата в момент его получения и до окончания срока действия. Если его обладатель изъявит желание приобрести товар с лучшими, на его взгляд, потребительскими качествами, и его цена превысит номинал сертификата, разницу можно доплатить из собственных средств. В случае, если стоимость выбранной коляски окажется ниже заявленной в электронном сертификате, то оплата осуществится по ее фактической стоимости. Разница не возмещается.

Есть ли у электронного сертификата срок действия?

– Срок действия электронного сертификата 1 год для большинства технических средств реабилитации. До 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников. При этом, если срок действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) или срок проведения реабилитационных мероприятий по обеспечению данным видом ТСР заканчивается раньше, то срок действия электронного сертификата будет соответственно сокращён.

Куда с заявлением должен обратиться гражданин льготной категории, чтобы оформить электронный сертификат?

– Заявление можно подать несколькими способами: при личном посещении клиентской службы отделения ОСФР, офиса МФЦ на территории области, дистанционно - через портал Госуслуг.

Заявление подает будущий владелец сертификата или его представитель (например, мать ребенка-инвалида). В нем указываются все средства реабилитации, рекомендованные лицу с инвалидностью индивидуальной программой реабилитации, а также номер карты платежной системы «Мир». Отмечу, что наличие карты «Мир» - обязательное условия для оформления сертификата.

Наталья Геннадьевна, давайте напомним, кто имеет право на получение сертификата?

– Правом на получение сертификата обладают, прежде всего, люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве или же получившие профзаболевание. Главное условие - техническое средство должно соответствовать рекомендациям индивидуальной программы реабилитации.

Каким образом заявитель узнает о готовности сертификата?

– Если заявление подавалось лично, то после выпуска и активации сертификата инвалиду по почте направят уведомление о принятом решении. Если с помощью цифровых сервисов, то информация о готовности отобразится в Личном кабинете.

Что чаще всего с помощью электронных сертификатов покупают псковские инвалиды?

– На территории региона сегодня действует четыре торговые точки, которые заявили о своей готовности принимать к оплате электронные сертификаты на ТСР. Это филиал «Псковский» Московского протезно-ортопедического предприятия, Псковский протезно-ортопедический центр, центр здорового слуха «Аудиале» и индивидуальный предприниматель Банников Михаил Юрьевич, предлагающий к покупке спецсредства при нарушении функций выделения. Поэтому выбор товаров у псковских инвалидов ограничен ортопедической обувью, кресла-колясками, слуховыми аппаратами, опорными тростями, абсорбирующим бельем и подгузниками, а также специальными средствами при нарушении функций выделения. Однако есть у электронного сертификата и ещё один большой плюс. Он экстерриториален. Это означает, что получить сертификат можно, к примеру, в Псковской области, а воспользоваться им в Приморском крае. Сертификат подходит для приобретения ТСР в торговых точках, подключённых к Национальной системе платёжных карт на всей территории России.

На карте в Каталоге технических средств реабилитации можно найти наиболее удобный магазин, где продаётся данный вид ТСР, и заказать его доставку в регион. Кстати, в Каталоге ТСР представлено свыше 190 средств реабилитации, которые можно приобрести с помощью сертификата. Также подходящее изделие можно оплатить сертификатом в любом интернет-магазине, подключённом к сервису «Электронный сертификат на ТСР».

Скорее всего, большая часть обратившихся за получением ТСР инвалидов не практикует покупок в интернет-магазинах и не умеет обращаться с электронными сервисами. Могут ли они рассчитывать на помощь ваших специалистов?

– Обязательно. Сотрудники Отделения СФР по Псковской области готовы помочь каждому гражданину, остановившему свой выбор на электронном сертификате, с выбором средства реабилитации в Каталоге ТСР или в интернет-магазине. Торговые точки, которые работают сегодня с электронными сертификатами в регионе, тоже охотно помогают обратившимся инвалидам не только с выбором средства реабилитации, но и с оформлением заявления в отделение СФР на получение сертификата. Более того, они бронирует ТСР, на котором остановил свой выбор гражданин и до момента оплаты замораживают цены.

Каковы перспективы электронного сертификата в Псковской области?

– Во-первых, мы очень надеемся, что в 2023 году на территории региона появятся новые торговые точки – поставщики, аптеки, готовые принимать оплату за технические средства реабилитации электронным сертификатом. Специалистами отделения в этом направлении ведется работа.

Во-вторых, мы ведем активную популяризацию данного способа обеспечения, на примерах показываем, насколько это удобно и безопасно, и ожидаем, что к концу 2023 года порядка 40 % от общего числа граждан, стоящих на учете в ОСФР по Псковской области по обеспечению техническими средствами реабилитации, предпочтут электронный сертификат альтернативным способам обеспечения.

Источник: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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