Общество

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - Игорь Смирнов, генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове.

Очевидно, что эта сфера в последние 10 лет претерпела существенные изменения. Связано это, прежде всего, с появлением, так называемых агрегаторов, - «Везёт», «Яндекс.Такси», «Максим». Как менялся рынок такси и к чему мы пришли сегодня в Пскове и в России в целом? Почему исчезли таксопарки? Какие положения нового закона о такси особенно встревожили отрасль и чего стоит ожидать рынку от нововведений? Об этом и многом другом с Игорем Смирновым поговорит ведущий программы Станислав Оссовский.

Трансляция завершена.