Общество

Фестиваль дополнительного образования проведут в гимназии №29 в Пскове

Фестиваль дополнительного образования проведут в гимназии №29 в Пскове, заявила директор школы Елена Синёва во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в учреждение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор осмотрел актовый зал учреждения, помещение рассчитано на 200 человек. Директор гимназии сообщила, что здесь планируют организовать кружки по хореографии, хоровому пению и театральному искусству.

«Хорошо, что здесь смогут заниматься учащиеся не только гимназии, но и других школ. Район населенный, думаю, это будет востребовано», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, на данный момент в школе обучаются 150 учащихся начальной школы.

В полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября. Приём заявлений в первый класс начнётся 1 апреля.

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Школу построили по нацпроекту «Образование».