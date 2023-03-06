Общество

«Деловой понедельник»: Вам «шашечки» или ехать? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 марта. Гость студии - Игорь Смирнов, генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове.

Очевидно, что эта сфера в последние 10 лет претерпела существенные изменения. Связано это, прежде всего, с появлением, так называемых агрегаторов, - «Везёт», «Яндекс.Такси», «Максим». Как менялся рынок такси и к чему мы пришли сегодня в Пскове и в России в целом? Почему исчезли таксопарки? Какие положения нового закона о такси особенно встревожили отрасль и чего стоит ожидать рынку от нововведений? Об этом и многом другом с Игорем Смирновым поговорил ведущий программы Станислав Оссовский.