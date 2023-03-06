Губернатор провел викторину для учеников гимназии №29 в Пскове 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел викторину для учеников гимназии №29 в Пскове во время визита в учреждение 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона осмотрел здание школы, а потом зашел на урок в один из классов начальной школы. Михаил Ведерников задал учащимся ряд вопросов, в частности, про возраст Пскова, Довмонтов город, происхождение Знамени Победы.
Губернатор отметил, что дети хорошо знают историю родного края, похвалил школьников и их учителя и подарил всем ученикам по книге поэта Александра Пушкина.
Он призвал учащихся знать историю своей Родины и страны и гордиться ею.
Напомним, на данный момент в школе обучаются 150 учащихся начальной школы.
В полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября. Приём заявлений в первый класс начнётся 1 апреля.
Школу построили по нацпроекту «Образование».