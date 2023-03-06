Общество

Губернатор провел викторину для учеников гимназии №29 в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел викторину для учеников гимназии №29 в Пскове во время визита в учреждение 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона осмотрел здание школы, а потом зашел на урок в один из классов начальной школы. Михаил Ведерников задал учащимся ряд вопросов, в частности, про возраст Пскова, Довмонтов город, происхождение Знамени Победы.

Губернатор отметил, что дети хорошо знают историю родного края, похвалил школьников и их учителя и подарил всем ученикам по книге поэта Александра Пушкина.

Он призвал учащихся знать историю своей Родины и страны и гордиться ею.

Напомним, на данный момент в школе обучаются 150 учащихся начальной школы.

В полном объёме школа начнет функционировать с 1 сентября. Приём заявлений в первый класс начнётся 1 апреля.

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Школу построили по нацпроекту «Образование».