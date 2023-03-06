Общество

Зараженные табачной белокрылкой цветы уничтожили в Псковской области

Зараженные опасным вредителем цветы уничтожили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области в партии эустом были выявлены живые пупарии, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 380 срезов цветов голландского происхождения следовали автотранспортным средством из Литвы в Москву.

Экспертиза установила, что цветы заражены табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.), включенной в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС.

Выпуск эустом на территорию Российской Федерации запретили, собственник принял решение уничтожить груз.