«Постскриптум»: Запретные мессенджеры, годовщина гибели 6-й роты и открытие новой школы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 марта.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Запрет использования иностранных мессенджеров – какие попали под запрет?
- Восемь районов теперь станут округами – главные итоги февральской сессии Псковского областного Собрания.
- В Пскове почтили память бойцов 6-й роты – с черного для Псковской дивизии дня прошло 23 года.
- Когда учебный год начался не в сентябре: в Пскове двери для учеников открыла новая школа на улице Юбилейной.
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.