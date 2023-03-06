Снег и до +2 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 7 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью повсеместно, днем местами в регионе пройдёт небольшой снег, днем - мокрый. На дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица.
Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет низким.