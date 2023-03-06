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Эндокринолог назвала причины роста груди у мужчин

У мужчин может расти грудь из-за злоупотребления алкогольными напитками, сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Специалист объяснила, что алкогольные напитки повышают выработку фермента – ароматаза, который трансформирует тестостерон в эстрадиол. По этой причине у мужчин может расти грудь. Увеличение железы может происходить у мужчин из-за любых алкогольных напитков, сообщает RuNews24.

«Если человек любит пить коньяк и закусывать шоколадом, активность ароматазы повышается. В результате грудь может увеличиться», - отметила специалист.

Ситуация стабилизируется при отказе от алкоголя. Однако, если человек долго пил и у него начался цирроз, то нужна помощь специалистов.

В других случаях гормональный фон восстанавливается самостоятельно, цитирует эндокринолога радио Sputnik.