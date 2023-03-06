Общество

Путин предложил ввести «паспорт семьи мобилизованного» по всей России

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Курганской области Вадима Шумкова о введении социальных паспортов для каждой семьи мобилизованного гражданина и предложил расширить ее на всю страну.

«Хочу выразить благодарность за предложения по поддержке спецоперации и прежде всего семей военнослужащих. Идея паспорта каждой семьи мобилизованных военнослужащих очень хорошая. Думаю, ее можно тиражировать на всю Россию», - приводит слова Путина runews24.

Шумков в режиме видеоконференции доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе и в частности рассказал, что в области создан «социальный портрет каждой семьи» мобилизованных с указанием потребностей. «Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи», — рассказал губернатор, отметив, что все проблемы решаются своевременно, уточняет РБК.

Ранее сообщалось, что 900 псковским семьям мобилизованных-участников СВО оказали комплексную помощь.