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Общество

В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19

07.03.2023 11:50|ПсковКомментариев: 0

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 1 801 человек, это на 192,8% больше, чем накануне, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 801 человек, на 192,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах, пишет РИА Новости

«Выздоровело за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта 2023 года. Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека», - говорится в сообщении.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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