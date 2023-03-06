Общество

В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 1 801 человек, это на 192,8% больше, чем накануне, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 801 человек, на 192,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах, пишет РИА Новости.

«Выздоровело за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта 2023 года. Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека», - говорится в сообщении.