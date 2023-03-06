Общество

Более 400 ТОСов зарегистрировали на территории Псковской области

Более 400 ТОСов зарегистрировали на территории Псковской области. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«До 28 февраля на создание ТОСов поступило 393 заявки, для сравнения в прошлом году их поступило 278. Сейчас на территории Псковской области зарегистрирован 401 ТОС», – отметила Елена Тимашова.

Она также сообщила, что бюджет конкурса проектов ТОСов в текущем году составляет 50 млн рублей.

«20% от бюджета присудим проектам, объём финансирования которых составляет от 400 до 500 тысяч рублей. Более 100 проектов ТОСов претендуют на финансирование до 400 тысяч рублей. Вообще же поступили проекты разного объёма финансирования. Некоторые не требуют объёмного финансирования, самый недорогой проект запрашивает 75 тысяч рублей», – подчеркнула гостья студии.

Кроме того, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области добавила, что проигрыш к конкурсе не означает, что те же документы по проекту, только доработанные, нельзя подать на конкурс в следующем году.