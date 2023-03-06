Общество

Глава Пушкиногорского района отметила востребованность населения к самоорганизации и самоуправлению

Востребованность населения к самоорганизации и самоуправлению отметила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я молодая глава – в должности всего два с половиной месяца. Но ещё во время предвыборной кампании, активно встречаясь с жителями нашего района, я четко ощущала востребованность населения к самоорганизации и самоуправлению, когда жители не просто обозначают проблему, но и проявляют готовность к участию в решении вопросов конкретной территории. В районе много положительных примеров организации, которые дают дополнительный импульс для развития той или иной территории. Не только в прикладном смысле, когда появляются новые объекты, но и в моральном, когда люди, объединившись через общий интерес и общие цели, желают созидать и развивать территорию», – отметила Оксана Филиппова.

Она также рассказала, что в этом году Пушкиногорский район подал заявку на участие в пяти проектах ТОС, включая и сельское, и городское поселение. Содержание проектов актуально для конкретных населенных пунктов. Это организация спортивной площадки, ремонт водонапорной башни, выполнение ремонтных работ в клубах, которые являются центрами притяжения населения на земле, благоустройство дворовой территории городского поселения Пушкинские Горы.

«Мы надеемся, что наши проекты будут одобрены и в последующем реализованы», – добавила глава муниципалитета.