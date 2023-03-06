Глава Пушкиногорского района отметила востребованность населения к самоорганизации и самоуправлению

Востребованность населения к самоорганизации и самоуправлению отметила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также рассказала, что в этом году Пушкиногорский район подал заявку на участие в пяти проектах ТОС, включая и сельское, и городское поселение. Содержание проектов актуально для конкретных населенных пунктов. Это организация спортивной площадки, ремонт водонапорной башни, выполнение ремонтных работ в клубах, которые являются центрами притяжения населения на земле, благоустройство дворовой территории городского поселения Пушкинские Горы.
«Мы надеемся, что наши проекты будут одобрены и в последующем реализованы», – добавила глава муниципалитета.