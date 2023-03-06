Общество

Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема ОРВИ, сообщается на сайте Кремля.

«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен 1 апреля, далее – один раз в полгода; ответственные - глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.