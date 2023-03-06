Общество

«Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта

Синоптики рассказали о «климатическом кошмаре», который погода устроит в разных российских регионах 8 марта. Например, значительное ухудшение погоды специалисты обещают северо-западным регионам, и в частности Санкт-Петербургу.

Как рассказали синоптики, в праздничный выходной посреди второй мартовской рабочей недели ситуация с погодой будет «сумасшедшей» сразу в нескольких крупных частях страны, сообщает Primpress.

Метеорологи предупреждают, что на Северную столицу 8 марта обрушится сильный снегопад, который сравнится по силе с теми, которые были на прошлой неделе. При этом в городе ожидается еще и сильный ветер, который приведет к образованию метели.

Одновременно с этим жителям и гостям Санкт-Петербурга стоит готовиться к тому, что зима будет укрепляться в своих правах, несмотря на приход календарной весны. К середине недели в Санкт-Петербурге морозы окрепнут до минус 11 градусов. А дороги и тротуары будут покрыты слоем льда, что «станет настоящим кошмаром как для автомобилистов, так и для прохожих».