Общество

ТОСы призваны взрастить хозяина своей территории – Елена Тимашова

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) создано для того, чтобы местные жители почувствовали ответственность за территорию, на которой они живут. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ТОСы призвано взрастить хозяина своей территории. Именно на это и нацелена вся форма участия населения в местном самоуправлении, которая предусмотрена федеральным законом №131. Я готова привести примеры, когда члены ТОСов самостоятельно планируют, что нужно сделать в первую очередь, проектируют первые шаги, чтобы эта работа началась. У нас ТОСы Стругокрасненского района не только самостоятельно участвуют в этих грантах, но ещё и помогают пенсионерам в снабжении дров, берут шефство над воинскими захоронениями, взаимодействуют со школами в рамках патриотических акций», – отметила гостья студии.

Елена Тимашова подчеркнула, что таких примеров недостаточно много. «Но мы для того и работаем, чтобы новое поколение увидело, что такое ТОС, и выросло в более понятных условиях хозяйственника», – добавила она.