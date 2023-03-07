Общество

«Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С приходом календарной зимы все те, кто имеет отношение к благоустройству, строительству, ремонту - оживляются. Последним днем зимы завершился прием заявок на областной конкур ТОСов. Про территориальное общественное самоуправление мы уже говорили в предыдущих выпусках нашей программы. Но оно масштабно развивается на территории нашего региона, что называется, и вширь, и вглубь. Растет и число ТОСов – люди поняли преимущества этой формы самоорганизации. Расширяется спектр проектов – граждане сначала решили самые злободневные проблемы, а теперь входят во вкус и могут себе позволить реализовывать проекты «с выдумкой».

Работают условия стимулирования: власти увеличили размер грантовой региональной поддержки, свои конкурсы начали объявлять пилотные муниципалитеты. А значит, рассчитывать трудолюбивым и инициативным псковичам теперь можно не только на федеральные, областные, но и на местные гранты. Но есть и проблемные вопросы, о них ведущая Любовь Кузнецова тоже сегодня поговорила с экспертами.