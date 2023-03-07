Общество

Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год

В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год», - цитирует его РИА Новости.

В мае прошлого года Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.