Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в Telegram-канале.
Супруг автора детективов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О месте и дате отпевания сообщат позднее, пишет РИА Новости.
Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.