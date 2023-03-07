Общество

Помогающие сжигать жир продукты перечислила врач

В природе существует множество натуральных веществ, ускоряющих метаболизм, способствующих сжиганию жиров и повышающих температуру тела, их называют термоджениками, отметила врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

В нашем рационе достаточно много продуктов, обладающих подобными свойствами, добавила она в интервью радио Sputnik.

«Термодженики – это вещества с термогенерирующим эффектом, то есть увеличивающие температуру тела. Они ускоряют метаболизм, имеют своего рода жиросжигающий эффект и активизируют центральную нервную систему. В составе многих продуктов есть такие компоненты. В жгучем перце содержится капсаицин, в черном перце – пиперин. В цедре цитрусовых есть синефрин. К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин, их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зеленом чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников», – уточнила Александра Разаренова.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует относиться к продуктам-термодженикам с осторожностью, продолжила она. А пациентам с ОРВИ, наоборот, такая пища может принести пользу, считает диетолог.

«Зная об эффекте продуктов-термоджеников, стоит быть умеренными в их употреблении, особенно если вы собираетесь на улицу в холодную погоду, потому что они могут провоцировать повышенное потоотделение. А вот пациентам с ОРВИ можно активно пить напитки, например, с имбирем, медом и лимоном. Отделение пота приведет к ускоренному охлаждению тела, и температура, если она была повышена из-за болезни, снизится», – посоветовала Александра Разаренова.

По мнению диетолога, в широком смысле термогенерирующим эффектом обладают все цельные продукты, то есть не прошедшие промышленную обработку и не содержащие химических добавок.

«Все группы цельных продуктов обладают таким действием, потому что в процессе их переваривания высвобождается энергия, тем самым обеспечивая и поддерживая теплопродукцию. Поэтому к термодженикам будет справедливо отнести рыбу, птицу, мясо, яйца, а также цельные крупы, орехи, ряд овощей и фруктов», – заключила Александра Разаренова.