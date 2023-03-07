Помогающие сжигать жир продукты перечислила врач

В природе существует множество натуральных веществ, ускоряющих метаболизм, способствующих сжиганию жиров и повышающих температуру тела, их называют термоджениками, отметила врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
В нашем рационе достаточно много продуктов, обладающих подобными свойствами, добавила она в интервью радио Sputnik.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует относиться к продуктам-термодженикам с осторожностью, продолжила она. А пациентам с ОРВИ, наоборот, такая пища может принести пользу, считает диетолог.
«Зная об эффекте продуктов-термоджеников, стоит быть умеренными в их употреблении, особенно если вы собираетесь на улицу в холодную погоду, потому что они могут провоцировать повышенное потоотделение. А вот пациентам с ОРВИ можно активно пить напитки, например, с имбирем, медом и лимоном. Отделение пота приведет к ускоренному охлаждению тела, и температура, если она была повышена из-за болезни, снизится», – посоветовала Александра Разаренова.
По мнению диетолога, в широком смысле термогенерирующим эффектом обладают все цельные продукты, то есть не прошедшие промышленную обработку и не содержащие химических добавок.
«Все группы цельных продуктов обладают таким действием, потому что в процессе их переваривания высвобождается энергия, тем самым обеспечивая и поддерживая теплопродукцию. Поэтому к термодженикам будет справедливо отнести рыбу, птицу, мясо, яйца, а также цельные крупы, орехи, ряд овощей и фруктов», – заключила Александра Разаренова.