Общество

Поставки в Россию «серых» смартфонов практически прекратились

Ввоз «серых» смартфонов в Россию практически прекратился. Об этом рассказали несколько продавцов телефонов на одном из крупнейших московских радиорынков.

По словам собеседника, из-за дефицита, устройства, ввезенные без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаемые по гарантии, за последние две недели уже подорожали на 3-4 тысячи рублей, а в дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична доставленным гаджетам по разрешенному властями параллельному импорту, сообщают «Известия».

О том, что серый импорт смартфонов в РФ прекратился, знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он утверждает, что прекращение ввоза таких гаджетов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня.

Федеральная таможенная служба осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме, сказали в пресс-службе ведомства.

По мнению Муртазина, к борьбе с серым импортом государство, возможно, подтолкнули и масштабы такого ввоза. В 2021 году втемную в Россию переправлялось порядка 5% смартфонов (около 1,6 млн штук), подсчитала Mobile Research Group. А в 2022-м на фоне прекращения поставок гаджетов и того, что на запуск параллельного импорта ушло несколько месяцев, нелегально было ввезено до 30% аппаратов (около 7,8 млн единиц).

Серые смартфоны могут стоить до 30% дешевле ввезенных параллельным импортом, рассказывает Муртазин. Но выигрыш в деньгах оборачивается дополнительными рисками для покупателя: у такого гаджета, как правило, не будет гарантии, а если продавшая его фирма-однодневка их и предоставит, то, скорее всего, не будет исполнять обязательства, отмечает он.

Кроме того, пользователю могут продать аппарат, бывший в употреблении вместо нового, а также устройство, которое невозможно или очень сложно активировать в России, рассказывает эксперт.