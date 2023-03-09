Общество

Система «зелёных коридоров» для мобилизованных появится в России

О необходимости плана мероприятий в каждом регионе, включающего систему «зеленых коридоров» (приоритетное оформление документов, прохождение диспансеризации и лечение), оказание психологической помощи в период двухнедельного регулярного отпуска для мобилизованных, возвращающихся с передовой, и их семьям, досугово-культурные мероприятия, задумались участники межведомственной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В первый доклад президенту о работе межведомственной группы по вопросам СВО наравне с предложениями, касающихся финансовой устойчивости предприятий, выполнения гособоронзаказа, большое внимание было уделено помощи и поддержке военнослужащим и членам их семей, сообщил в своём Telegram-канале председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

«Выполняя поручение, данное в ходе послания президента о предоставлении двухнедельного регулярного отпуска для мобилизованных, возвращающихся с передовой, необходимо разработать план мероприятий в каждом регионе, включающий систему "зелёных коридоров"», – отметил он.

Участник рабочей группы по вопросам СВО на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обсудил механизм комплексной поддержки защитников, выполняющих свой долг в зоне проведения спецоперации, и их семей.

«Важно не формировать жесткие шаблоны. При желании военнослужащие и члены их семей могут принять участие и в общественной жизни, в том числе во встречах со студентами, школьниками, трудовыми коллективами», – добавил он.