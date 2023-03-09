Весенний призыв-2023: что нужно знать?

Весенний призыв стартует в России с 1 апреля и продлится по 15 июля. Призвать в армию могут молодых людей от 18 до 27 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
После получения повестки мужчина должен явиться в военкомат и пройти медкомиссию, где врачи определят категорию годности — от самой здоровой «А» до негодной к призыву «Д». Затем призывников распределяют по войскам: например, в сухопутные, воздушно-десантные, военно-морской флот и другие. Срок службы составляет 12 месяцев.
В армию не возьмут:
Отсрочка по призыву действует для мужчин:
В военкомат нужно представить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Вместо армии призывник может выбрать работу в госорганизациях или вооружённых силах. Например, санитаром, почтальоном или водителем. Причин для такого выбора только две:
Для этого за полгода до призыва нужно обратиться в военкомат, где молодой человек состоит на учёте.
В заявлении призывник должен объяснить, почему хочет заменить службу. Справки от религиозного объединения или другой организации, подтверждающие это, не понадобятся. Важно приложить автобиографию и характеристику с места работы и учёбы.