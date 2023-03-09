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Общество

Весенний призыв-2023: что нужно знать?

09.03.2023 11:47|Псков

Весенний призыв стартует в России с 1 апреля и продлится по 15 июля. Призвать в армию могут молодых людей от 18 до 27 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

После получения повестки мужчина должен явиться в военкомат и пройти медкомиссию, где врачи определят категорию годности — от самой здоровой «А» до негодной к призыву «Д». Затем призывников распределяют по войскам: например, в сухопутные, воздушно-десантные, военно-морской флот и другие. Срок службы составляет 12 месяцев.

В армию не возьмут:

  • работников МВД, ФСБ, МЧС;
  • с непогашенной судимостью или находящихся под следствием;
  • студентов-очников вуза и аспирантов;
  • отцов-одиночек, опекунов престарелых родителей;
  • отцов в браке и с двумя детьми и более.

Отсрочка по призыву действует для мужчин:

  • ухаживающих за больным родственником;
  • у которых ребёнок с инвалидностью до трёх лет;
  • чья жена беременна, при этом срок составляет 26 недель и более.

В военкомат нужно представить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Вместо армии призывник может выбрать работу в госорганизациях или вооружённых силах. Например, санитаром, почтальоном или водителем. Причин для такого выбора только две:

  • если служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника;
  • если мужчина относится к коренному малочисленному народу РФ и занимается хозяйством и традиционными промыслами.

Для этого за полгода до призыва нужно обратиться в военкомат, где молодой человек состоит на учёте.

В заявлении призывник должен объяснить, почему хочет заменить службу. Справки от религиозного объединения или другой организации, подтверждающие это, не понадобятся. Важно приложить автобиографию и характеристику с места работы и учёбы.

Теги: #призыв
Источник: Псковская Лента Новостей
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