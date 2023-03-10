Магазин «Pro.Краска | Дерево» переехал на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове

Магазин «Pro.Краска | Дерево», специализирующийся на профессиональных лакокрасочных материалах для дерева, переехал в «Стройбазе на Алмазной» в Пскове.
Фото: Pro.Краска | Магазин краски для дерева в Пскове / «ВКонтакте»
В ассортименте магазина есть топовые бренды красок: Remmers, OSMO и другие. В наличии качественный малярный инструмент, а с начала 2023 года в магазине представлены пиломатериалы из сосны, лиственницы, осины.
Магазин «Pro.Краска | Дерево» на «Стройбазе на Алмазной» можно найти в торговом павильоне № 2А. Секция 54.
«Pro.Краска | Дерево» является официальными дилером Remmers, Osmo, Prostocolor, «Сагус», Олива (герметик Акцент), Color Expert.