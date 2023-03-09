Общество

Морозы до 20 градусов прогнозируют в Псковской области 10 марта

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 10 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью преимущественно в регионе не будет осадков, местами возможен туман. Днем в некоторых частях региона пройдёт небольшой снег.

На дорогах в Псковской области местами образуется гололедица. Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью до 5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -20 до -15 градусов, днем столбик термометра покажет -6 до -1 градуса.

Атмосферное давление будет низким.