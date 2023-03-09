Общество

Ограничения ввели в великолукской деревне из-за бешеной енотовидной собаки

Случай бешенства у енотовидной собаки выявили в деревне Пронино Великолукского района 9 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам, введены ограничительные мероприятия.

Животное пришло на частное подворье. В настоящее время специалисты ветеринарной станции проводят бесплатную вакцинацию всех восприимчивых животных (включая сельскохозяйственных) против бешенства в угрожаемой зоне.

«При выявлении диких животных на своем участке просим незамедлительно сообщать на ветеринарную станцию по телефону горячей линии 8-911-387-16-01 или по номеру 8(811)53-2-66-02», - добавили специалисты.