Общество

Как псковские ВИПы отметили 8 марта

Международный женский день – удивительное время. В предпраздничные дни чего только не происходит – феминистки ведут активный политпросвет, при этом мужчины продолжают благодарить своих «хранительниц очага» и восхвалять «слабый пол». Что в этот праздничный весенний день постят в социальных сетях псковские ВИПы? Давайте посмотрим.

Мужская сторона

В преддверии 8 марта губернатор Михаил Ведерников поздравил сотрудниц правительства Псковской области с наступающим праздником. Он отметил, что регион меняется в лучшую сторону, и в этом есть огромная заслуга женщин.

«Хочу пожелать вам больше времени для себя, чтобы у вас всегда была возможность уделять внимание родным и близким, и чтобы все ваши желания обязательно осуществились!» - написал Михаил Ведерников в соцсетях.

Глава Пскова Борис Елкин также не остался в стороне и 8 марта опубликовал подборку ярких фотографий женщин региона с различных мероприятий. В своем поздравлении он попросил женщин «всегда оставаться красивыми и дарить мужчинам свои улыбки».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поздравил «прекрасную половину человечества» музыкальным подарком. На своей странице он опубликовал видео, где на фортепиано исполнил сокращенную версию «La petite Fille de La Mer» композитора Vangelis.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в официальном сообществе избиркома разместил фото с букетом тюльпанов и пожелал женщинам исполнения желаний, новых впечатлений и карьерных взлетов.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков также в соцсетях выложил фотографию с букетом, но не тюльпанов, а роз.

«Вы без преувеличения украшаете этот мир своими улыбками. Вы вдохновляете сильных мужчин на подвиги. Вы делаете нашу жизнь ярче и интереснее», - написал депутат в поздравлении.

С праздником всех девушек, жен, мам, дочек, бабушек, прабабушек и, конечно, тещ поздравил и депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. На своей странице «Вконтакте» он выложил фото, где они с сыном поздравляют маму с 8 марта букетом белых тюльпанов.

Депутат гордумы Алексей Форш решил оригинально поздравить подписчиц и снял видео, где он лично благодарит женщин за тепло и доброту, которые они дарят мужчинам.

«Особая признательность женщинам, которые посвятили себя своим детям. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», - написал в посте депутат.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, не отставая от коллег, выложил фото с огромным букетом тюльпанов и написал, что женщины – олицетворение нежности, любви и красоты.

«Вы дарите тепло и заботу, поддерживаете в трудные минуты. Именно Вы делаете нас, мужчин, счастливее», - отметил чиновник.

Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в международный день солидарности женщин опубликовал в своих соцсетях фотографию супруги «с коренной изборянкой – котессой Бусей».

Депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев тоже оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он опубликовал свое фото на фоне Покровского женского монастыря в Москве. Там, по словам депутата, сейчас находятся мощи святой Матроны Московской, у которой люди просят «защиты в тяжелых жизненных обстоятельствах, в болезнях или перед операцией, когда не ладится с работой или учебой».

«Даже в Раю Адаму было скучно, и Бог создал Еву. Будьте счастливы, любимы и здоровы!», - пожелал депутат подписчицам.

Еще несколько политиков опубликовали в своих соцсетях картинки из интернета, но в подборку мы их не берем, вчера подобных картинок все женщины страны получили с десяток.

А ну-ка, девочки!

Директор гостелерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко провела 8 марта с «любимым мужчиной», так она сама рассказала в соцсетях. Но, судя по опубликованной фотографии, сердце ее занято внуком.

«Всем барышням любви, счастья и радости! Мужчины, спасибо вам, за любовь и радость!» - написала депутат под фото.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко запостила фотографию с букетом тюльпанов и пожелала всем женщинам «побольше тепла, хорошего настроения, красоты вокруг, умиротворения внутри и огромного женского счастья».

Еще один медик, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная на своей странице «Вконтакте» выложила видео с поздравлением для всех женщин и работников медицинской сферы, в частности.

Видеопоздравления в этом году в моде. Подобным образом женщин с праздником поздравила и глава Псковского района Наталья Федорова. По ее словам, женщины – это «оплот нашего общества», а одна из их главных задач – это поддерживать мужчин.

Уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова в соцсети опубликовала свою фотографию с букетом тюльпанов и пожелала женщинам «много цветов, любви и мужского внимания».

Подход к поздравлению у псковских ВИПов весьма разнообразный, думаю, что еще более разнообразно их отношение к 8 Марта. Однако, судя по постам, большинство воспринимает праздник, как день весны, нежности, цветов и улыбок. Немногие вспомнили о том, что Международный женский день – это, прежде всего, день солидарности женщин в борьбе за свои права.

Ксения Журавкова