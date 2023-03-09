Общество

В России выявили преступную схему с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" — это карта, которая дает возможность молодежи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», — цитируют главу ведомства «Известия».

Чиханчин рассказал, что преступная группа составляла мнимые списки людей, которые должны были получить льготы. В настоящий момент все участники сговора задержаны, их активы арестованы. По его словам, похожая схема использовалась при мошенничестве с туристическим кешбэком.

Ранее, 1 марта, глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев рассказал об обсуждении с Министерством культуры идеи о включении в программу «Пушкинской карты» электронных книг. В ассортимент предлагается добавить произведения классической и современной литературы, которая была бы интересна молодежи.

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» была инициирована Путиным. Она стартовала в сентябре 2021 года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».