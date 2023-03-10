Общество

Пользователи новой социальной сети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»

Возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID) обеспечил пользователей новой российской социальной сети VMIRE билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом»), это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Freepik / yanalya

VMIRE – российская социальная сеть для общения и самовыражения, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.

Главное преимущество этой социальной сети заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переноситься как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.

Сервис Mobile ID – это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Пользователь сети VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.

Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud1, обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надёжное хранение пользовательского контента. Функциональность beeline cloud позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает социальную сеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.

«Mobile ID - удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса», – отметил директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком» Машков Константин.

«Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов», – добавил генеральный директор ООО «ВМИРЕ» Евгений Мутовкин.

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Токен: LatgBSspz

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.