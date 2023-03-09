Общество

Названы самые популярные предметы по выбору для сдачи ОГЭ в 2023 году

Девятиклассники выбрали предметы для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), в топ-3 по популярности вошли обществознание, география и информатика, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тысячи зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тысяча). ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике - почти 127 тысяч, по химии - более 117 тысяч, по английскому языку - почти 113 тысяч, по истории - более 53 тысяч, по литературе - более 34 тысяч, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в 2023 году на сдачу ОГЭ зарегистрировались более 1 млн 472 тысяч девятиклассников.

Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) от выпускников девятых классов завершился 1 марта.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо будет сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов государственная итоговая аттестация по их желанию может проводиться только по русскому языку и математике, напомнили в пресс-службе.