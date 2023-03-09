Общество

«Лучший зимний двор России» можно выбрать до 15 марта

Партия «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». Он направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Всего 11 дворов Псковской области принимают участие в конкурсе, а двор по ул. Майора Достовалова участвует сразу в двух номинациях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: ER.RU

«Приглашаем вас принять участие в народном голосовании за заявки, поданные на Конкурс «Лучший зимний двор России». Вы можете сделать это на станице конкурса до 15 марта 2023 года», – призвали в «единой России.

Чтобы принять участие в «Народном голосовании» конкурса, нужно пройти процедуру верификации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса «Лучший зимний двор России», где вы сможете отдать свой голос за одного участника в каждой из трех номинаций: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшее зимнее оформление двора», «Лучшая зимняя инфраструктура».

В номинации «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» зарегистрировано 4 заявки:

город Псков, улица Шестака, дом 10. Валерий Кунц;

город Псков улица Майора Доставалова, дом 1. Алла Горшкова;

город Великие Луки. Сергей Коротков (юрлицо);

город Псков, улица Техническая, дом 14. Олег Ивченко.

В номинации «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» всего одна заявка. Ее подала Алла Горшкова с улицы Майора Доставалова, дом 1.

В номинации «Лучшее зимнее оформление двора» 6 претендентов на победу:

деревня Лавры. Алексей Патраков;

Палкинский район деревня Красино, улица Мира, дом 4. Екатерина Михайлова;

город Великие Луки, улица Гражданская, дом 17/18. Людмила Котова;

город Псков, улица Ижорского батальона дома 7,13,15. Виктория Смирнова;

город Великие Луки, улица Щорса, дом 9/3. Нина Харлашова;

Палкинский район, деревня Красино, улица Парковая. Денис Пиманов.

«Поддержите Псковскую область и понравившиеся проекты!» – добавили в партии.