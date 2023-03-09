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Общество

Россиянам рассказали о дачных работах в марте

09.03.2023 21:19|ПсковКомментариев: 0

В марте, пока на улице еще стоит холодная погода, нужно производить обрезку деревьев. Об этом рассказал натуралист, ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев.

Хабургаев отметил, что дачные работы зависят от того, в каком регионе живут россияне. В центральной России пока держится холодная погода. В это время рекомендуется проводить обрезку деревьев и кустарников. В марте можно обрезать яблони, сливы, груши, декоративные деревья, сообщает «Лента.ру».

«Обрезку деревьев и кустарников необходимо проводить до начала активного сокодвижения. Иначе растения заболеют или даже погибнут», - пояснил натуралист.

Также в первой декаде весны необходимо избавиться от толстых наледей в грядках и лунках, добавил специалист. «Толстый наст, образующийся при перепадах температуры, может навредить чувствительным растениям. Его нужно раздолбить», — скакал он.

На дачных участках, где еще сохранился снег, им нужно закидать грядки в теплице. Земля должна пропитаться талой водой. Это будет сигналом к пробуждению, уверяет натуралист.

«В южных регионах, где снег активно тает и журчат весенние ручьи, можно собирать талую воду. Если вы живете за городом, ставьте под желоб, откуда стекает талая вода, ведра. Этой водой поливайте грядки в теплице», — посоветовал Хабургаев.

Теги: #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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