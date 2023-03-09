Общество

Похолодание в Европейской России вышло на пик

Похолодание в Европейской России вышло на пик, сообщает метеоцентр «Фобос».

Почти вся северная половина Русской равнины в четверг оказалась во власти атмосферных фронтов мощного циклона. В пятницу осадки на Русской равнине продолжатся, а циклон в течение дня сместится на Средний Урал и в эпицентре стихии снова окажутся Предуралье и Волго-Вятский район.

«Для других регионов Европейской России уход вихря на восток тоже ознаменует возвращение зимы. Сегодня (10 марта - ред.) снегопады полностью прекратятся на Северо-Западе и на западе Центрального района. Оттуда на территорию России начнёт распространяться холодный скандинавский антициклон. Его влияние ещё накануне почувствовали жители Кольского полуострова. Здесь утром в четверг показания термометров местами понизились до −30°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

Ночью похолодание в Европейской России вышло на пик. Ледяной воздух арктического происхождения пробьётся вплоть до Нижней Волги и Дона. Причём, местами в центре и на севере Русской равнины температура может опускаться ниже −15…−20°С.

В Москве после дневных −3° в ночные часы термометры покажут −13°. А это ниже нормы середины зимы, обойдётся без снегопадов. Уже завтра снова пойдут осадки, а в воскресенье регион накроет волна аномального тепла – в столице до +6°С.

Причина тому – вторжение очередного циклона. К концу недели хорошо прогретый атлантический воздух сумеет захватить почти всю Европейскую Россию. Оттепели могут случиться даже на берегу Белого моря.