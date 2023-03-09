Похолодание в Европейской России вышло на пик, сообщает метеоцентр «Фобос».
Почти вся северная половина Русской равнины в четверг оказалась во власти атмосферных фронтов мощного циклона. В пятницу осадки на Русской равнине продолжатся, а циклон в течение дня сместится на Средний Урал и в эпицентре стихии снова окажутся Предуралье и Волго-Вятский район.
Ночью похолодание в Европейской России вышло на пик. Ледяной воздух арктического происхождения пробьётся вплоть до Нижней Волги и Дона. Причём, местами в центре и на севере Русской равнины температура может опускаться ниже −15…−20°С.
В Москве после дневных −3° в ночные часы термометры покажут −13°. А это ниже нормы середины зимы, обойдётся без снегопадов. Уже завтра снова пойдут осадки, а в воскресенье регион накроет волна аномального тепла – в столице до +6°С.
Причина тому – вторжение очередного циклона. К концу недели хорошо прогретый атлантический воздух сумеет захватить почти всю Европейскую Россию. Оттепели могут случиться даже на берегу Белого моря.