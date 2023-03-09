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Кому положена надбавка к зарплате, объяснила юрист

При начислении работнику заработной платы в нее может входить не только оклад, но и выплаты компенсационного и стимулирующего характера — так называемы надбавки, рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова.

Некоторые виды надбавок прописаны в законе и работодатель обязан их производить. Это районный коэффициент северянам, доплата за сверхурочную работу. А есть и такие, которые работодатель сам прописывает в своем локальном нормативном акте и выплачивает в определенном случае или при достижении каких-либо результатов. Это может быть премия за аттестацию, дополнительная выплата при увольнении по собственному желанию и другие, пишет агентство «Прайм».

К выплатам компенсационного характера можно отнести:

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

при выполнении работ различной квалификации;

при совмещении профессий (должностей);

при сверхурочной работе;

при работе в ночное время;

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Компенсационные надбавки могут носить разовый характер, например: направление работника в командировку в местность с особыми климатическими условиями или временное поручение работнику выполнения работ различной квалификации. В данном случае размер и порядок выплаты назначаются приказом руководителя в соответствии с локальными нормативными актами организации. К компенсационным выплатам относятся надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

К выплатам стимулирующего характера относят:

за интенсивность и высокие результаты работы;

за стаж непрерывной работы;

за качество выполняемых работ;

за наличие квалификационной категории;

за материальную ответственность;

материальная помощь;

премии;

другие стимулирующие выплаты, носящие как регулярный, так и разовый характер.

«Данные виды доплат устанавливаются коллективным либо трудовым договором, а также локальным нормативным актом, таким как "Положение об оплате труда и премировании". Кроме того, работодатель может дополнительно премировать сотрудника, издав соответствующий приказ», — сказала юрист.

Для ряда категорий сотрудников предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, наличие учетной степени, проезд к месту работы. Прописанное в законе повышение уровня реальной заработной платы может быть обеспечено за счет премии.