Общество

«Псковские тепловые сети» вводят наказание для сотрудников за провал аттестации

Сотрудники предприятия «Псковские тепловые сети» сдали ежегодные экзамены, мероприятие прошло на участке №1. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС, с этого года за неудачную сдачу экзаменов сотрудникам могут понизить разряд.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Что может заставить таких серьёзных ребят, как слесари, сварщики, машинисты топливоподачи и токари начать нервничать – это экзамены, которые ежегодно проводятся на нашем предприятии, - рассказали в ПТС. - С одной стороны, это и правильно, и неправильно. Правильность заключается в том, что если специалист не подтвердит свою квалификацию, то его разряд будет понижен. Человек потеряет в заработной плате, но самое главное – это не деньги, а моральные тяготы. Кому хочется прославиться как человек, который не приобрёл новые знания, а деградировал?»

На предприятии заметили, что до нынешнего года получить понижение разряда было невозможно, но после внесения определённых корректировок в полномочия комиссии это стало реально.

«Раньше человек стремился получить высшие разряды (5 и 6), после чего расслаблялся и спокойно мог себе покуривать трубку, зная, что он уже добился максимума возможностей и ничто ему не грозит. Но позвольте, количество высших разрядов строго регламентировано для каждого структурного подразделения. Получается, что молодые сотрудники, которые пришли работать, должны сидеть на низких разрядах и ждать чуда, вкалывать, пока "старослужащие" наслаждаются достигнутыми ранее результатами. Нет, такого больше не будет», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

«Каждый сотрудник, который проходит экзамены, должен для себя уяснить только одно – спрос будет ко всем одинаковый. Нет понятия "хороший парень", держи высший разряд. Есть понятие – докажи, что ты его достоин. Конечно, никто не говорит о том, что разряды будут сниматься просто так. Если человек достойно выполнял свои должностные обязанности, не нарушал трудовой распорядок, выполнял поручения руководителя и подготовился к экзаменам, то бояться ему нечего, но если нет… Вы помните рассказ о том, как сразу несколько руководителей лишились своих должностей? Неприкасаемых у нас нет», - заявили на предприятии.

При этом в ПТС добавили, что все сотрудники успешно справились с проверкой знаний: «Кто должен был подтвердить свою квалификацию, сделал это, а несколько сотрудников и вовсе повысили свои разряды».

«Мы очень надеемся, что нам не придётся начинать новую рубрику – "Антигерой предприятия". А эта публикация заставит многих задуматься о своих действиях и поведении при выполнении служебных обязанностей, с учётом того, что до конца года все без исключения пройдут аттестацию», - заключили на предприятии.