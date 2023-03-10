Общество

Большинство россиян в детстве мечтают о карьере актера — опрос

В топ-10 профессий, о которых мечтали россияне в детстве вошли артист/актер, врач, дизайнер/художник, ветеринарный врач, учитель, военный, адвокат, водитель, программист и полицейский. На эти десять профессий приходится 46% опрошенных, то есть каждый второй респондент в России будучи ребёнком хотел стать кем-то из списка выше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом анализ резюме россиян показывает, что реальная картина сильно отличается от детской мечты. Так, на данный момент лишь 0,5% россиян указали в своих резюме, что они имеют профессию актёра. Чуть чаще встречается упоминание профессии врача: 3,8% резюме от всего объема по стране за последний месяц. С профессией дизайнера связали свою жизнь лишь 1% соискателей. Ветеринарных врачей ещё меньше: 0,1% соискателей по всей стране.

Наибольшее число резюме за месяц приходится на такие профессии из списка детских желаний: водитель (более 151 000 соискателей за месяц или 4,5% резюме от всего объема по стране), программист (почти 97 000 резюме или 3%), экономист (более 56 000 кандидатов или почти 2% резюме), учитель (почти 50 000 или 1,8% резюме).

Аналитики отметили, что специализации, популярные в советское время, например профессия космонавта, повара, бухгалтера, летчика, а также балерины (танцора) также попали в рейтинг, но оказались в середине или в конце списка и набрали в сумме лишь 5% голосов россиян.