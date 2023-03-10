Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, ее проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

ЧВК «Рёдан»: Что это было?

Добрались до бровисток: Демонстрировать красивую жизнь теперь нельзя не только депутатам.

8 марта: Какую роль псковские мужчины отводят женщинам.

Трансляция завершена.