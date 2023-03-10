Общество

Измененный рацион питания поможет избавиться от прыщей, заявила диетолог

Высыпания и акне говорят о том, что человек неправильно питается и употребляет много жирной, острой и обработанной пищи. Если отказаться от вредных продуктов, от прыщей можно избавиться за десять дней, рассказала диетолог Марина Сорокина.

По словам специалиста, более всего к высыпаниям и воспалениям склонна жирная кожа. Улучшить ее состояние и избавиться от прыщей без скрабов, кремов и процедур в салонах красоты можно, исключив из рациона рафинированные масла, которые при готовке окисляются и вызывают воспаление.

Также людям с проблемной кожей противопоказаны маргарины, спреды, майонезы, попкорн, чипсы и продукты гликирования. К ним относятся продукты, которые обжаривают во фритюре, пишет RuNews24.

Кроме того, негативно на состоянии кожи скажутся полуфабрикаты в панировке, в которые к тому же добавлена мука, и макароны.

Для того, чтобы привести кожу в порядок, диетолог также советует отказаться от молока и молочных, кисломолочных продуктов, йогуртов, творога и сыра. Вредными диетолог считает и хлебобулочные изделия, приготовленные из дрожжевого теста, а также печенье, сахар, мед, кофе и алкоголь.