Свои интересы я отстаивала с детства - Наталья Федорова

Об отстаивании своих интересов с детства рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У папы была мечта – он всю жизнь хотел играть на баяне, но не удалось. Поэтому, конечно, есть дочь, которую он привел в Дом культуры, тогда музыкальная школа еще была там, и сказал, что он очень хочет, чтобы я играла на баяне. Когда меня посадили за этот музыкальный инструмент, у меня торчало только полголовы. Но надо знать мой характер, свои интересы я отстаивала с детства. Родители воспринимали мою точку зрения, иногда. Так и в этом случае, полгода упорства и, конечно, – класс фортепиано. Я отстояла свои интересы. Либо музыкальная школа и фортепиано или, извините, я вообще ухожу», – рассказала Наталья Федорова.