Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с главой Псковского района Натальей Федоровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы встретятся за чашкой чая с главой Псковского района Натальей Федоровой.

Она поделится воспоминаниями о своей родной деревне и о годах учебы на естественно-географическом факультете ПГПИ, порассуждает о моде 70-х, типичных прическах советских школьниц и о миссии учителя, расскажет о своих музыкальных предпочтениях, домашнем питомце, поделится методами снятия стресса и покажет фотографии из своего личного фотоархива.

Что способно довести Наталью Федорову до слез? Какие вещи она хотела бы отправить себе из настоящего в прошлое? Кем быть легче — главой района или директором школы-депутатом? Об этом и многом другом - в программе «Чай втроем».

Трансляция завершена.