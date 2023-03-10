Общество

«Чай втроем»: Наталья Федорова о моде 70-х, шансоне и зимних походах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 марта. Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы встретились за чашкой чая с главой Псковского района Натальей Федоровой.

Она поделилась воспоминаниями о своей родной деревне и о годах учебы на естественно-географическом факультете ПГПИ, порассуждала о моде 70-х, типичных прическах советских школьниц и о миссии учителя, рассказала о своих музыкальных предпочтениях, домашнем питомце, поделилась методами снятия стресса и показала фотографии из своего личного фотоархива.

Что способно довести Наталью Федорову до слез? Какие вещи она хотела бы отправить себе из настоящего в прошлое? Кем быть легче — главой района или директором школы-депутатом? Об этом и многом другом — в программе «Чай втроем».