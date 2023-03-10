Общество

Россиянам рассказали, какие блюда можно приготовить из огуречного рассола

Рассол необязательно выливать после того, как огурцы в банке закончатся. Этот продукт может быть использован в приготовлении овощей на пару, в создании пикантного сыра.

Также в рассоле можно потушить рыбу. Кроме того, рассол замораживают в формочках для льда, получая солёное эскимо, пишет RuNews24.

Рассол можно использовать в качестве маринада для шашлыка, добавить в него нужно будет свежий перец и репчатый лук, а также мёд или горчицу.

Кроме того, рассол стоит использовать повторно, чтобы добавить в него огурцы и помидоры, морковь, капусту или сельдерей.

В горячем рассоле можно приготовить домашнее сало. Его стоит оставить в жидкости и убрать в холод на сутки.

Тушёную капусту можно готовить в рассоле, он даст быстрое приготовление этого овоща.

Постный рассольник можно приготовить на основе огуречного рассола. Также стоит сделать это блюдо с добавлением мяса, например, индейки. Следует добавить и овощи – фасоль, которая сделает рассольник сытным.

Сайт с пошаговыми рецептами Food.ru также предлагает приготовить постное печенье на основе рассола, без масла, молока и яиц.